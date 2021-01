Letztes Weimarer Studentenwohnheim steht vor der Sanierung

Weimar Land beteiligt sich in der Merketalstraße mit 15, Millionen Euro an Gesamtkosten von geschätzten 4,9 Millionen Euro

Weimar. Mit der Sanierung des Wohnheims in der Merketalstraße 46 will das Studierendenwerk Thüringen die Modernisierung aller seiner Weimarer Einrichtungen zum Beginn des Wintersemesters 2022/2023 abschließen. Das kündigte Geschäftsführer Ralf Schmidt-Röh am Freitag vor Ort an. Dort übergab ihm Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) den Zuwendungsbescheid des Landes über 1,5 Millionen Euro. Das Studierendenwerk selbst bringt für das Vorhaben rund 3,4 Millionen Euro auf.

Damit beendet das Gemäuer sein stiefmütterliches Dasein im Schatten des bereits seit 2017 sanierten benachbarten Wohnheimteils in der Merketalstraße 48. Eigentlich sollte sich die Sanierung direkt daran anschließen, erinnerte Schmidt-Röh. Allerdings musste er die Ersatzunterkunft für den Kindergarten in der Merketalstraße 46 geschaffen werden, der im August vergangenen Jahres als "Campus-Kindergarten" auf dem Uni-Gelände eingeweiht worden war. Zudem wollte das Studierendenwerk die neue Maßnahme nicht parallel zum Langen Jakob angehen, der seit Mitte November 2020 fertig ist.

Im Zuge der Maßnahme werde das Gebäude durch zusätzliche Treppeneinbauten neu erschlossen, die Räume des ehemaligen Kindergartens würden für Wohnbereiche umgebaut, Fassade und Dach wärmegedämmt sowie die Fenster, Türen und Fußbodenbeläge ausgetauscht. Auch alle haustechnischen Anlagen wie Elektro-, Lüftungs-, Sanitär- und Heizungsanlagen werden erneuert.

In dem sanierten Gebäude gibt es künftig 40 Wohneinheiten in Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen, die mit einer modernen Küche ausgestattet sind. Jedes Zimmer erhalte eine separate Sanitärzelle wie auch Internetzugang, Telefon- und TV-Anschluss. Im Untergeschoss entstehe den Plänen zufolge Platz für Waschmaschinen, Trockner und Fahrradkeller sowie die zentralen Räume des Hausmeisters.

"In der aktuellen Situation ist dies auch für die zahlreichen internationalen Studierenden, die auch in Zukunft nach Weimar kommen wollen, eine gute Nachricht, dass weiterhin preisgünstiger und bedarfsgerechter Wohnraum erhalten bleibt", betonte Ralf Schmidt-Röh. Er dankte neben dem Land auch den Ämtern der Stadt für die gute Zusammenarbeit und ergänzte direkt an Oberbürgermeister Peter Kleine gewandt: "Weimar ist eine kleine, aber feine Studentenstadt mit einem guten Studien-Mix."

Kleine wie auch Tiefensee und Uni-Präsident Winfried Speitkamp hoben den hohen Stellenwert hervor, den bezahlbares und modernes Wohnen als weicher Faktor für die Wahl des Studienortes hat. Die neuerliche Sanierung eines Wohnheims festige den Bildungsstandort Weimar und gebe ihm eine Zukunft, betonte der Oberbürgermeister.

Das Wohnheim war vor mehr als 40 Jahren für die Musikhochschule gebaut worden. Für seine Sanierung wurden als erste Aufträge die zum Beräumen des Gebäudes vergeben, das die Studierenden im November und Dezember verlassen hatten. Gebaut werden solle ab April, sagte Ralf Schmidt-Röh. Einige Lose seien bereits ausgeschrieben worden. Er hat beobachtet, dass die Bauwirtschaft derzeit - anders als in den Vorjahren - Aufträge suche und hofft daher, dass entsprechend deutlich mehr Angebote auf die Ausschreibungen eingehen als zuletzt. Ebenso natürlich, dass die Baupreise im Kostenrahmen bleiben.