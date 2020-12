Leutenthaler steht zur Wahl „Thüringer des Jahres“

Oswald Malarski geht für das Weimarer Land ins Rennen um den Titel „Thüringer des Jahres“. Der 81-jährige Leutenthaler, der mit seiner Frau Erika seit mehr als 20 Jahren ein privates Scheunenmuseum auf dem heimischen Gehöft betreibt, hatte im Juni beim Voting des MDR zum „Thüringer des Monats“ die meisten Stimmen bekommen. Ab sofort läuft die Abstimmung, welcher der zwölf Monatssieger am Ende den Jahres-Titel bekommt. Den Vereinen, Initiativen oder Organisationen der drei Erstplatzierten winken Prämien von 2000, 1500 und 1000 Euro von der Thüringer Ehrenamtsstiftung.

Oswald Malarski wurde in Siebenbürgen im heutigen Rumänien geboren, wuchs in Österreich auf, wurde Diplom-Agraringenieur und kam für einen Job bei der Landesanstalt für Landwirtschaft nach Thüringen. Er und seine Frau pachteten 1993 einen leerstehenden Hofkomplex in Leutenthal, brachten die Bausubstanz wieder auf Vordermann – und in der Scheune erfüllte sich Oswald Malarski den Traum vom eigenen kleinen Museum. Neben Schmetterlingen und Insekten, die er seit der Kindheit sammelt, sind hier seit 1998 unter anderem Fossilien und Mineralien, alte Hausgerätschaften, historische Technik und Spielzeuge zu bewundern. Zudem gilt die Gastfreundschaft der Malarskis als legendär.

Voting: mdr.de/s/tdj oder Telefon 0137-100 11 06 (kostenpflichtig)