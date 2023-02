Liebe ist Thema beim Interreligiösen Dialog in Weimar

Weimar. Am Freitag lädt Pfarrer Ramón Seliger wieder zum Austausch nach Weimar.

Zum Interreligiösen Dialog im Februar lädt Pfarrer Ramón Seliger am Freitag ein. Kurz vor dem Valentinstag soll es um das Thema „Die Liebe und die Religion gehen“, schreibt der Pfarrer in einer Mitteilung.

In den Heiligen Schriften ist immer wieder von der Liebe die Rede: der Liebe Gottes zu den Menschen, aber auch von der Liebe des Menschen zu Gott und zu den Menschen. In der Bibel heißt es „Gott ist die Liebe“ und „Liebe deinen Nächsten“. Für viele Menschen steht die Liebe im Zentrum ihres Glaubens. „Aber die Liebe kann in den Religionen auch zu Diskussionen und Spannungen führen, wenn wir etwa an die Debatten um gleichgeschlechtliche Liebe denken“, so Ramón Seliger. Wie weit kann es also gehen mit der Liebe in den Religionen? Gibt es wahre und falsche Liebe und was geschieht, wenn die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen in Widerspruch geraten?

Das alles und viele weitere Fragen sollen beim Interreligiösen Dialog am Freitag, ab 17 Uhr, Herderplatz 6 diskutiert werden. Der nächste Interreligiöse Dialog findet dann im 31. März statt – mit gemeinsamen Iftar/Fastenbrechen im Anschluss, kündigt Pfarrer Ramón Seliger an.