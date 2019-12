Lilith gelang der Enkeltrick

Die Musiker spielten mit Leidenschaft. Das Publikum genoss den Samstagabend. Und Hansi Gärtner durfte zufrieden sein. Einmal mehr funktionierte das traditionelle Jahresabschlusskonzert des Jugendblas- und Schauorchesters in der Weimarhalle perfekt.

So ganz unbeschwert schaute der Orchesterleiter dennoch nicht drein, wenn er nicht auf der Bühne in Aktion war und durch den Saal schlenderte. Dem 76-Jährigen lastete es spürbar auf dem Herzen, dass Lilli, die Katzendame der Familie, Ende November in Bad Berka abhanden kam und seither nicht zu finden ist.

Eine andere Dame vermochte es dann aber doch, auch den heiteren Hans Gärtner aus der Garderobe zu locken. Seine siebenjährige Enkeltochter Lilith eiferte ihrem Papa Dietmar nach, nahm wie sonst er hinter dem Schlagzeug Platz und trommelte ganz vorn auf der Bühne zu einem Queen-Medley, das das Jugendorchester in ihrem Rücken spielte.

Naturgemäß lässt ein solcher Abend aber mehr Raum für Gemeinschaftswerke als für solistische. Vom kleinsten bis zum größten Ensemble durchlief das Programm all das, was Weimars großer Klangkörper zu bieten hat: die Bläserklassen aus der Pestalozzischule, die Flötengruppe, das Kinder-, das Jugend- und das Schauorchester sowie Sänger und Showballett.

Zudem bot sich die Gelegenheit, 2019 Revue passieren zu lassen. Das Jahr hielt für die Musiker die Klassiker bereit: so das legendäre Probenlager in Straußberg, die Ostseetournee und die Eröffnung des Zwiebelmarktes. 2020 wird für das Ensemble indes ein ganz besonderes Jahr. 50 Jahre ist es dann her, dass das Orchester unter Leitung von Hans Gärtner gegründet wurde.

Gleich mehrere Termine würdigen dieses Jubiläum. Für dem 5. Juli ist zunächst ein Sommerkonzert auf dem Weimarer Marktplatz geplant. Auch ein Gastorchester aus Themar ist hierzu bereits eingeladen. Im September wird es auf der Feuerkuppe in Straußberg, wohin das Orchester seit 1973 zum Proben reist, ein großes Treffen ehemaliger Orchestermitglieder geben. Am 19. Dezember 2020 wartet schließlich das große Jubiläumskonzert in der Weimarhalle.