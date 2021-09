Lions Club Weimar Classic spendet für Wiederaufbau in Trier

Weimar. Service-Club unterstützt mit über 5000 Euro Jugendhilfezentrum der Salesianer Don Boscos.

Der Lions Club Weimar Classic und seine Mitglieder spenden 5030 Euro für den Wiederaufbau des Jugendhilfezentrums Helenenberg der Salesianer Don Boscos. Direkt nach Bekanntwerden der Überflutungen an der Kyll haben die Weimarer Lions Kontakt zum befreundeten Lions Club Trier aufgenommen. Gemeinsam wurde ein Projekt ausgewählt, welches dem Fördergedanken der Lions-Organisation entspricht.

Eine Wohngruppe Don Boscos in Ehrang, in der Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren leben, wurde durch die gewaltige Flutwelle völlig zerstört und musste geräumt werden, betonten die Weimarer Lions.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Einrichtung hatte der Regen den Keller geflutet. „Fahrräder, therapeutisches Spielzeug, Billard- und Kickertisch – alles, was wir an Spielsachen und Kleiderkammer hatten, ist hinüber“, beschrieb Sieglinde Schmitz, Gesamtleiterin am Helenenberg, die Lage nach dem Hochwasser. Die Stromverteilung müsse danach erneuert, die Heizungsanlage überprüft werden. Betroffen seien auch Elektrogeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke.

Für den Wiederaufbau sind beträchtliche Mittel erforderlich. Diese Kosten werden überwiegend vom Verein Help – Hilfe zur Selbsthilfe finanziert, wobei aber Eigenmittel nachgewiesen werden müssen. Die Spende der Weimarer Lions entspricht exakt dem erforderlichen Eigenanteil für den Wiederaufbau in Ehrang.

Bekannt geworden sind die Einrichtungen der Salesianer nach Angaben der Weimarer Lions vor allem durch ihre Konzentration auf berufliche Bildung und ihre Arbeit mit Straßenkindern. Engagement und Fürsorge für junge Menschen, besonders für arme, gefährdete und benachteiligte, würden dabei im Vordergrund stehen.

Der Lions Club Weimar Classic möchte mit der Spende etwas zurückgeben, was die Mitglieder zur Zeit der Clubgründung durch ihren Paten in der Partnerstadt, den Lions Club Trier, an Hilfe und Unterstützung erfahren haben. „Wir hoffen, dass die Kinder bald wieder in gewohnter Umgebung leben und spielen können“, sagte Claus Schneider, Präsident des Lions Club Weimar Classic.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Weimar.