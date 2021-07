Lkw kappt im Weimarer Land Telefonleitungen

Der Anhänger riss das zu tief hängende Telefonkabel mit, so dass der -mast umriss.

Meckfeld. Ein zu tief hängendes Telefonkabel ist einem Lkw-Fahrer bzw. seinem Anhänger im Weimarer Land zum Verhängnis geworden. Der Festnetzanschluss für mehrere Haushalte war gekappt.

Wer noch auf ein konventionelles Telefon zu Hause angewiesen ist, war am Montag in Meckfeld im Weimarer Land von der Außenwelt abgeschnitten - zumindest, was das Telefonieren anbelangte.

Gegen 10.45 Uhr war ein Lkw auf der Straße Im Dorfe unterwegs. Wegen parkender Fahrzeuge am Straßenrand wich der 47-jährige Fahrer nach links aus. Jedoch hing über der linken Straßenseite ein Telefonkabel etwas niedriger als üblich. Und so nahm die Sache ihren Lauf: Der Anhänger blieb am Telefonkabel hängen, zog dieses mit, und letztlich fiel ein Telefonmast um, wobei das Kabel auch noch zerriss.

Nach der polizeilichen Aufnahme übernahm die Feuerwehr am Einsatzort. Die Kameraden warteten auf die Fachfirma, damit das Telefonkabel wieder repariert wird.

