Lorenz und Weber diskutieren über Politik und Kultur

„Wie politisch ist die Kultur in Weimar?“ Darüber diskutieren Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik-Stiftung, und DNT-Generalintendant Hasko Weber mit Studenten der Bauhaus-Uni. Zum Hintergrund der offenen Podiumsrunde schreibt die Uni: Die politische Situation ändert sich derzeit rasant – weltweit, in Deutschland, in Thüringen und auch in Weimar. Das hat Auswirkungen auf die Kultur, deren Rolle neu verhandelt wird: Sollte sie bei politischen Themen die Agenda setzen oder folgt sie den aktuellen Kontroversen? Welchen Part können Studenten übernehmen? Was können sie von den Kulturinstitutionen der Stadt erwarten? Und wie können große Kulturträger in der Uni Präsenz zeigen?

Die Diskussion am 22. Januar richtet sich explizit an die Studenten, aber auch an Mitarbeiter und Professoren sowie weitere Interessierte.

Mittwoch, 22. Januar, 19 Uhr, Uni-Hauptgebäude, Geschwister-Scholl-Straße 8