Magdala lässt den Heizkessel der Sporthalle ersetzen

Die Sporthalle der Regelschule Magdala bekommt einen neuen Heizungskessel: In seiner letzten Sitzung des Jahres gab der Stadtrat am Mittwochabend grünes Licht für eine Investition von 15.000 Euro. „Das schieben wir seit drei Jahren vor uns her“, zeigte sich Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU) erleichtert. „Immer hieß es: Diesen Winter hält die Heizung noch durch. Aber jetzt müssen wir doch die Notbremse ziehen.“ Die Anlage an sich sei noch funktionsfähig, nur der Kessel mache Probleme: „Es gibt immer wieder Störungen“, so Haßkarl. „Die Technik stammt aus der Zeit, als die Halle gebaut wurde, also kurz nach der Wende. Der Kessel hat jetzt ein kleines Leck, durch das Wasserdampf in den Brennraum kommt.“ Er hoffe auf einen Austausch so schnell wie möglich, spätestens im Februar in den Winterferien.

Eine Schuld beim Kreis beglich der Stadtrat mit einem weiteren Beschluss: Mit 70.000 Euro Aufwand bringt er die Straße von Magdala nach Maina in Ordnung. Die wurde 2018 zur Kreisstraße hochgestuft, allerdings mit der Auflage seitens des Landratsamtes, dass die Kommune sie nachträglich noch reparieren müsse. Dafür habe es im Haushalt 2019 einen Posten von 50.000 Euro gegeben, so Haßkarl, allerdings seien die Preise auf dem Baufirmen-Markt so explodiert, dass man jetzt noch 20.000 nachlegen müsse. Es werde keine Oberflächen-Erneuerung geben, sondern nur Reparaturen – je nach Wetterlage so schnell wie möglich: „Die Banketten sind total zerfahren, an den Seiten bröckelt stellenweise Bitumen weg, speziell in den Ortslagen gibt es diverse Schlaglöcher“, zählt Haßkarl auf. Die Fahrbahn an sich sei hingegen in solidem Zustand.