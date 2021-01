Magdala: Narren sagen Umzug ab

Magdala. Die Stadt Magdala bleibt optimistisch: Auch zu Beginn des Jahres 2021 hält Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU) daran fest, für sein Städtchen einen Veranstaltungskalender zusammenzustellen. Vereine und weitere Kulturschaffende des Ortes sind dieser Tage dazu angehalten, dem Bürgermeister ihre voraussichtliche Terminplanung für die kommenden zwölf Monate zu mailen. Einmal mehr sollen die öffentlich relevanten Ereignisse in einer Übersicht zusammengefasst und dem Februar-Amtsblatt der VG Mellingen beigelegt werden.

„Die Rückmeldungen sind in diesem Jahr verständlicherweise verhaltener als sonst. Doch trotz Corona wollten wir nicht ganz auf den Kalender verzichten. Schließlich wissen wir ja nicht, welche Möglichkeiten dieses Jahr vielleicht noch bieten wird“, sagte der Bürgermeister.

Einige Absagen traditioneller Magdalaer Veranstaltungen sind indes bereits amtlich. So fiel schon am 10. Januar der übliche Neujahrsempfang des Bürgermeisters aus. „Wir hatten zunächst überlegt, den Empfang in irgend einer Form ins Internet zu verlegen. Aber er lebt nun einmal von den persönlichen Begegnungen“, so Haßkarl. Auch die Hoffnungen, im Februar die Narren zu ihrem Recht kommen zu lassen, sind inzwischen begraben. Zwar war schon zum närrischen Start am 11.11. vergangenen Jahres klar, dass die 64. MCC-Saison ohne Festsitzung auskommen muss. Einen Strohhalm sahen die Karnevalisten seinerzeit aber darin, womöglich zumindest den Umzug retten zu können. „So wie sich die Situation inzwischen entwickelt hat, sehen wir dafür jedoch keine Chance mehr“, sagte der Präsident des Magdalaer Carneval-Clubs, David Reinn.