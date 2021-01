Mann wirft Flasche in Apolda auf Mann und Kinder

Eine Bierflasche flog am Schulplatz in Apolda auf die Menschengruppe zu. Polizei gibt Täterbeschreibung bekannt und sucht Zeugen

Apolda. Die Polizei Apolda sucht nach einem Unbekannten, der am Mittwoch in Apolda eine Flasche in Richtung eines Mannes und dreier Kinder geworfen hat. Zum Verdächtigen liegt einer Täterbeschreibung vor.

Gegen 17.30 Uhr hielten sich die drei Kinder und der Mann am Brunnen am Schulplatz in Apolda auf und probten Tanzschritte. In diesem Moment sei der Unbekannte vorbeigekommen und habe eine Bierflasche in Richtung der Gruppe geworfen.

Glücklicherweise verfehlte die Flasche, es wurde niemand verletzt. Der Täter entfernte sich in Richtung Kaufland und zeigte noch den ausgestreckten Mittelfinger.

Gegenüber der Polizei wurde der Täter wie folgt beschrieben: etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlanke Statur. Bekleidet war er unter anderem mit einem khakifarbenen Mantel und weißen Turnschuhen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (03644) 54 10 entgegen.