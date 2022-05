Beim Flohmarkt soll es auch in Ettersburg jede Menge zum Stöbern und Staunen geben.

Markt-Premiere am Sonntag in Ettersburg

Ettersburg. Vereine und Feuerwehr in Ettersburg organisieren den ersten Flohmarkt für das Dorf.

Premiere auf dem Scheunengelände, Hauptstraße 20: Die Vereine und die Freiwillige Feuerwehr des Dorfes organisieren am Sonntag, 22. Mai, den ersten Ettersburger Flohmarkt. 11 Uhr soll es losgehen. Einige Standplätze sind am Samstag per Mail auch kurzfristig noch zu haben. Tische und Stühle sowie Sonnen- und Regenschirme sollen die Verkaufswilligen selbst mitbringen. Rund zwei mal drei Meter sind pro Stand eingeplant. Die Standgebühr beträgt 5 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist die Teilnahme frei. Zum Flohmarkt gehört auch ein Rahmenprogramm mit Angeboten für das leibliche Wohl wie Kuchen, Gebratenes und Getränke sowie Live-Musik des Duos „Liedfass“.

Kontakt zum Veranstalter:info@heimat-und-kulturverein-ettersburg.de.