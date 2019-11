Landkreis Landkreis Krautheim und Haindorf laden am Sonntag 10. November, 17 Uhr in die Mauritiuskirche nach Krautheim ein. Am Montag 11. November, feiern Berlstedt zusammen mit der Kita Spatzennest ...

Martinsfeste und -umzüge

Krautheim und Haindorf laden am Sonntag 10. November, 17 Uhr in die Mauritiuskirche nach Krautheim ein. Am Montag 11. November, feiern Berlstedt zusammen mit der Kita Spatzennest 10.30 Uhr in der St. Crucis-Kirche, und Buttelstedt ab 17 Uhr im Gemeindehaus an der Weimarischen Straße 1 und darum herum. Überall flackern die Feuer, duftet es nach frisch gebackenen Martinshörnchen. Ein ökumenisches Martinsfest gibt es Sonntag ab 17 Uhr in der Ev.-Luth. Stadtkirche „St. Marien“ Bad Berka, danach Lampionumzug sowie eine Martinsandacht in der Kirche Magdala.