Masterkonzert Violine

Ihr Masterkonzert gibt am Mittwoch, 19. Februar, 12 Uhr, im Festsaal Fürstenhaus die junge Geigerin Nora Scheidig aus der Klasse von Matthias Wollong. Am Klavier begleitet Cristina Allés Dopico. Die international mehrfach prämierten Künstlerinnen gaben 2016 ihr gemeinsames Debüt als „Duo Dopico“ und konzertieren seither in namhaften Kammermusikreihen im In- und Ausland. Im Juni 2020 wird Ihre erste CD erscheinen. Der Eintritt ist frei.