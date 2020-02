Auch Dominik Beykirch, musikalischer Leiter der nächsten Musiktheater-Premiere am DNT, gibt bei der Matinee zur Premiere Auskunft zur Arbeit an „Ariadne auf Naxos“.

Matinee zur Premiere von „Ariadne“

Im Vorfeld der nächsten Musiktheater-Premiere lädt das DNT am Sonntag, 23. Februar, 11 Uhr, Interessierte zu einer Matinee ins Foyer ein. Im Gespräch mit Dramaturgin Lisa Astrid Meyer geben der musikalische Leiter Dominik Beykirch und Regisseur Martin Berger erste Einblicke in die opulente Neuinszenierung von Strauss’ „Ariadne auf Naxos“, die das Publikum ins Jahr der Uraufführung (1916) entführt und dabei vielfältige Perspektiven auf das Werk eröffnet. Musikalisch umrahmt wird die Matinee mit zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit dem Stoff: Kompositionsstudenten der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar haben sich „Ariadne auf Naxos“ in ihrer ganz persönlichen musikalischen Sprache angenähert. „Ariadne“ hat am 7. März Premiere. Der Eintritt zur Matinee ist frei.