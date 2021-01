Medizinische Masken von der Stadt

Möglichst unbürokratisch will die Stadt Menschen mit medizinischen Masken unterstützen, für die deren Kauf eine finanzielle Belastung darstellt. Die Masken sind seit Dienstag im Nahverkehr, beim Einkauf und in medizinischen Einrichtungen Pflicht. „Die Preise für FFP2-Masken sind von einst 80 Cent auf drei bis vier Euro gestiegen“, weiß Bürgermeister Ralf Kirsten. Auch die Preise für OP-Masken seien wieder angezogen. Zuerst unterstütze die Stadt jene Bürger, deren Bedarf bekannt ist. So würden sie an Weimarer ausgegeben, die ein Sozialticket gekauft haben. Zweitens gehen sie an Tafelgäste, ans Obdachlosenheim und an die Gemeinschaftsunterkunft an der Nordstraße. Kommentar