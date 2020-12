Die 27 Neuinfektionen ziehen weitere Arbeit in den Laboren nach sich.

Mehr als 1000 Quarantänefälle in Stadt und Landkreis

Erneut hatte Weimar am Donnerstag mit zwölf bestätigten Neuinfektionen einen Rückschlag zu verzeichnen. Sechs Infektion seien im familiären Umfeld entstanden, eine im beruflichen Umfeld in Jena, teilte die Stadtverwaltung mit. In fünf Fällen war der Infektionsweg noch unbekannt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.