Mehr als 30 Temposünder - Schlägerei in Weimar - Unter Drogen mit Hund auf dem Schoß

Schlägerei in Weimar

Am Sonntagmorgen kam es vor dem Kasseturm zwischen zwei Personengruppen zu einer Schlägerei. Nach verbalen Auseinandersetzungen innerhalb der Örtlichkeit, wurden sie von Mitarbeitern hinaus gebeten. Dabei schlug eine vierköpfige Gruppe vier andere junge Männer. Diese flüchteten und verständigten die Polizei. Glücklicherweise wurden die Männer nur leichte verletzt, so dass zur kein Arzt benötigt wurde. Die Polizei konnte die Angreifer nicht finden.

E-Bike wieder gefunden

Zwischen Samstag und Sonntag wurde einer 42-jährigen Weimarerin das E-Bike gestohlen. Der oder die unbekannten Diebe verschafften sich Zutritt zum Hausflur ihres Mietshauses und entwendeten von hier das Rad. Da es noch angeschlossen war, trugen sie es laut Polizei vermutlich vorerst weg. Die Eigentümerin fand ihr E-Bike am Sonntagvormittag vor einer nahe gelegenen Bar wieder. Den verständigten Polizeibeamten zeigte sie erst den Kaufbeleg zum Rad und öffnete im Anschluss das Schloss mit ihrem Schlüssel.

Unter Drogen mit Hund auf dem Schoß

Weil er seinen Hund verbotswidrig auf seinem Schoß transportierte, musste sich am Sonntagvormittag in Tannroda der 43-jährige Fahrer eines Daimlers einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dumm nur, dass bei der Kontrolle herauskam, dass der Mann vermutlich in jüngster Vergangenheit Drogen konsumierte. Ein Test vor Ort verlief positiv. Eine Blutuntersuchung wurde angefordert. Dem Mann untersagte die Polizei vorerst die Weiterfahrt.

Mehr als 30 Temposünder

Magdala / Buttelstedt / Weimar. In der vergangenen Woche führte die Polizei zu den unterschiedlichsten Zeiten Geschwindigkeitskontrollen durch. Während es vor der Grundschule Magdala zu fast keinerlei Beanstandungen kam, gab es bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Buttelstedt 23 Verstöße. In Weimar West waren während einer 1,5-stündigen Kontrolle immerhin noch 10 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs.