Mehrere Autos in Weimar beschädigt

Weimar. In Weimar wurden mehrere Autos beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen und fahndet nach Jugendlichen.

Am 17.09.2021 gegen 01:45 Uhr wurde die Polizei durch einen Zeugen informiert, dass zwei männliche junge Personen in der Richard-Wagner-Straße die Spiegel von einem Pkw abgetreten haben. Bei der Überprüfung in diesem Bereich stellten die Beamten in der Jahn- / Shakespeare- /Thomas-Müntzer-und Richard-Wagner-Straße weitere Fahrzeuge mit Beschädigungen an den Außenspiegeln fest. In einem Fall wurde in der Jahnstraße auch die Frontscheibe beschädigt.

Einer der Täter konnte durch den Zeugen beschrieben werden:

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

14-17 Jahre alt,

kurze braune Haare,

Topffrisur,

mit einem braunen Pullover bekleidet.

Zu der zweiten Person konnten keine Angabengemacht werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (03643) 882-0 entgegen.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Weimar.