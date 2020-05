Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Kellereinbrüche in Weimar

So meldeten sich am Dienstag bei der Polizei in Weimar gleich mehrere Hausbewohner. Aus einem Keller in der Richard-Wagner-Straße brachen Unbekannte in mehrere Kellerboxen eines Mehrfamilienhauses ein. Nach aktuellem Stand entwendeten die Diebe Fahrradteile im Gesamtwert von ungefähr 700 Euro.

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Döllstädtstraße stahlen Unbekannte ein Mountainbike im Wert von 2000 Euro. Hinzu kommt noch Sachschaden, denn die Einbrecher gingen hier gewaltsam zu werke.

Gleiches Schema auch in der Lisztstraße, wo Unbekannte aus einem Keller ein Rennrad im Wert von 700 Euro entwendeten. Auch hier brachen sie gewaltsam in das entsprechende Kellerabteil ein.

Hinweise zu jedem dieser Einbruchsfälle nimmt die Polizei in Weimar unter der Telefonnummer 03643/882-0 oder über das E-Mail-Kontaktformular (pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.