Menschenrechtspreis über das Netz in die Welt

Auch die Verleihung des Menschenrechtspreises der Stadt Weimar 2020 muss in kleiner Form stattfinden. Maximal zwölf Personen sollen coronabedingt am 10. Dezember im Festsaal am Herderplatz 14 dabei sein. Zugleich werde die Verleihung im Netz und live in die Botschaft von Malawi übertragen, kündigte OB Peter Kleine am Dienstag an. „Die verlängerte Kontaktsperre macht sehr wahrscheinlich nicht mehr möglich“, erläuterte er.

Der Weimarer Stadtrat hatte im Juli den Menschenrechtspreis 2020 an Frater Jozef Jan Michel Kuppens aus den Niederlanden und Felicia K Monjeza aus Malawi zu vergeben. Beide engagieren sich gegen massive Menschenrechtsverletzungen und für die Beendigung von moderner Sklaverei auf Tabakplantagen in Malawi. Der katholische Missionar Kuppens gründete die Menschenrechtsorganisation „Center of Social Concern“. Für die malawische Menschenrechtlerin steht der Kampf gegen sexuelle Ausbeutung und Gewalt an Mädchen und Frauen auf den Tabakplantagen im Mittelpunkt. Nominiert wurden die Preisträger vom katholischen Hilfswerk Missio. Dessen Präsident Pfarrer Dirk Bingener hatte die Hoffnung ausgesprochen: „Mit diesem Menschenrechtspreis geht von Weimar ein wichtiges Signal für das Engagement gegen moderne Sklaverei aus.“ Dieses Signal will Weimar nun auf anderem Weg als über die Festveranstaltung aussenden.