Bürgermeister Jens Kramer ließ sich nicht lange bitten: Rund 180 Blankenhainer Grundschüler bekamen am Freitag eine Geschichte vorgelesen, die das Stadtoberhaupt selbst ausgesucht hatte.

Blankenhain.

Mit dem Bürgermeister auf Fridolins Spuren

Die Abenteuer des kleinen Fridolin fesselten am Freitag die Mädchen und Jungen der Linden-Grundschule in Blankenhain. Gespannt lauschten sie, wie der Junge von seinem Dorf Schönermark aus sah, wie ein sowjetisches Flugzeug auf einer Lichtung im Wald abstürzte. Sogleich eilten er und sein Vater mit einem Traktor dem Piloten zu Hilfe – und das, obwohl Fridolin Angst vor Wildschweinen hatte.

Der Vortragende war das Stadtoberhaupt: Blankenhains Bürgermeister Jens Kramer war als Gast zum bundesweiten „Tag des Vorlesens“ an die Grundschule gekommen, ließ sich in einem schweren, mit grünem Samt bedeckten Sessel nieder und legte los. Zwei Durchgänge lang las er vor insgesamt rund 180 Kindern die Geschichte, die er noch aus seiner eigenen Grundschulzeit kannte.

„Wir gehen mal zu Fridolin“ von Fred Rodrian und Gertrud Zucker ist ein DDR-Kinderbuch aus den frühen 70er-Jahren und nur eines, das die fast 700.000 Leser und Zuhörer am bundesweiten „Tag des Vorlesens“ gehört haben – denn so viele große und kleine Bücherbegeisterte waren es, die sich bei den Organisatoren des Vorlesetages registrieren ließen. Dieser ist seit 2004 Deutschlands größtes Vorlesefest., ausgerichtet von einer Initiative von „Die Zeit“, Stiftung Lesen und Deutsche-Bahn-Stiftung. Jedes Jahr am dritten Freitag im November setzt der Aktionstag ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens und begeistert Kinder und Erwachsene für Geschichten.

Mit den letzten Sätzen von Fridolin war das Programm für die Blankenhainer Lindenschüler übrigens noch nicht zu Ende: In ihren Stammgruppenräumen ging es weiter mit Vorleseaktionen, Basteln und spielerischem Lernen.