„Wir sind in Maßen stolz, die neu errichtete Naturbrücke endlich der Öffentlichkeit übergeben zu können“: Das unterstrich Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, am Donnerstag, bevor sie mit Susanne Reip, Referentin für Baudenkmalpflege, und Franziska Rieland, Referentin für Gartendenkmalpflege, die Brücke mit Zerschneiden des roten Bandes freigab.

Augenfälligster Unterschied zum Vorgängerbau ist das sorgsam aus robustem Robinienholz gearbeitete Knüppelholzgeländer. Ein solches Geländer aus natürlich gewachsenen unbehauenen Ästen schmückte die Brücke über verschiedene Bauzustände und Reparaturen hinweg bis 1977. Wie die Klassik Stiftung auf Anfrage unserer Zeitung weiter mitteilte, wurden seit 2016 rund eine Million Euro in den Neubau investiert. Darin enthalten sind Sicherungsmaßnahmen 2016, die temporäre Ersatzbrücke, der Neubau mit Geländer, Landschaftsbauarbeiten, Planungsleistungen und Gutachten.

Der Vorgängerbau war beim Hochwasser 2013 schwer beschädigt worden und nach seiner Reparatur nur noch eingeschränkt nutzbar. Finanziert wurden der Neubau und die Neugestaltung des Umfeldes durch das „Aufbauhilfeprogramm zur Beseitigung von Schäden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis zum 4. Juli 2013 in Thüringen bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern“ des Bundes und des Landes Thüringen.

Die Baumaßnahmen begannen im April mit Errichtung einer Ersatzbrücke. Deren Rückbau ist für die nächste und übernächste Woche geplant. Wie Susanne Reip, Referentin für Baudenkmalpflege der Klassik Stiftung, mit Blick in die Chronik informierte, ist der nun eröffnete Neubau die insgesamt achte Brücke an dieser Stelle im Park an der Ilm.

Susanne Reip verwies auch auf die deutlichen konstruktiven Verbesserungen gegenüber dem Vorgängerbau aus dem Jahr 2002: So bestehe der Überbau aus zwei nebeneinander liegenden Stahlträgern mit rechteckigem Querschnitt. Auch die Widerlager wurden gemäß dem Stand der Technik ertüchtigt, wobei die Brunnengründungen von 2002 wieder verwendet werden konnten. Gewählt wurden sehr haltbare Materialien wie Stahl (Träger), Eiche (Belag) und Robinie (Geländer), welche der Brücke eine lange Lebensdauer gewährleisten sollen.

Nicht nur die Naturbrücke ist nach historischem Vorbild von 1799 neu errichtet worden. Auch das Umfeld wurde in Anlehnung an die um 1823 entstandene Gestaltung bepflanzt. So wurden am Westufer Bäume, Sträucher und Stauden gesetzt, um den ursprünglich schattigeren Raumeindruck wiederherzustellen. Am lichten und weiten Ostufer sind durch neu angepflanzte Bäume die Blickachsen in die Ilmaue rekonstruiert. „In Landschaftsgärten ist es elementar, dass der Besucher durch verschiedene Szenerien geht“, erklärt Franziska Rieland. Der Sternwiesenweg wird auf wieder auf seine ursprünglichen 3 Meter verbreitert.

An den Baumaßnahmen beteiligt waren sieben Planungsbüros sowie die Baufirmen BR Ingenieurbau aus Elxleben, Kreativer Spielplatzbau Weimar, Gärten von Panknin GmbH Apolda und die MMS Stahl- und Anlagenbau GmbH aus Rudolstadt.

Wegen des Rückbaus der Ersatzbrücke wird der Wegabschnitt vom „Lotteauslauf“ bis zur Ersatzbrücke vom 11. bis 13. Dezember sowie am 16. und 17. Dezember gesperrt. Der Zugang zur Naturbrücke ist dann jedoch von der Westseite nur über die Treppe am Borkenhäuschen möglich.