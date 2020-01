Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Musik, Tanz und Theater Dialog der Nationen beflügelt

Brücken der Verständigung zwischen den Kulturen baute am Samstag einmal mehr das unter dem Motto „Weimar gestalten“ veranstaltete Interkulturelle Neujahrsfest. Zum 15. Mal veranstaltet, hatte es an Anziehungskraft nichts eingebüßt, wie ein Blick in die mit rund 1500 Gästen gefüllte Weimarhalle bewies. Ein herzliches Dankeschön adressierte Oberbürgermeister Peter Kleine an den veranstaltenden Ausländerbeirat. Welch groß Bedeutung dem Interkulturellen Neujahrsfest beigemessen wird, zeigte sich schon in der Präsenz der gesamten Stadtspitze. Das Fest sei „ein wichtiger Bestandteil des interkulturellen Lebens und des Integrationsprozesses in Weimar“. Zum wiederholten Mal dabei auch Dieter Lauinger (Grüne), Minister für Justiz und Migration. Er nannte es ein „unglaublich tolles Ereignis“. Das von Peter Frank moderierte Interkulturelle Neujahrsfest gilt inzwischen als das größte interkulturelle Fest Thüringens, das von Migranten selbst organisiert wird.

Die mitwirkenden Musik-, Tanz- und Theatergruppen kamen aus mehr als 25 Ländern. Einige waren zum ersten Mal, viele zum wiederholten Mal dabei, – immer faszinierten im insgesamt 27-teiligen, 4-stündigen Programm aufwendige Choreographien, die Farbenpracht kunstvoller Kostüme, Rhythmen und Klänge, Temperament und Intensität der Darbietungen. Aus der Vielfalt einen Höhepunkt herauszuheben, ist fast unmöglich. War es die Musikstudentin aus Syrien, Sara, die mit ihrem Lied vom Vögelchen Landsleute zu Tränen rührte? War es das Tanzensemble Rudolstadt mit seiner Kreativität und Perfektion, seinem Schwung? War es die pittoreske Folkloregruppe aus Bolivien mit ihren prächtigen Kostümen oder der Tango Argentina mit Carlos Tapia? War es die erotisch-exotische Samba-Gruppe Agueda? Waren es die Zozan mit den traditionellen kurdischen Tänzen oder die Tanzgruppe aus Nicaragua? Oder war es der iranische Popsänger Farhad? Sie feierten mit rund 1500 Gästen in friedlicher und entspannter Atmosphäre. Ein Fest für alle Sinne, das auch kulinarische Köstlichkeiten bereit hielt.„Dieses Fest ist weit mehr als eine gemeinsame Neujahrsparty. Hier werden Freundschaften und Kontakte geknüpft, kreative Ideen entwickelt, bilden sich Netzwerke“, weiß Ayman Qasarwa, Vorsitzender des veranstaltenden Ausländerbeirates. „Wir sind ein tolles Team“, dankte er seinen Mitstreitern und den vielen Helfern wie auch den Sponsoren und Künstlern für 15 Jahre Treue, Unterstützung, Kooperation, Partnerschaft und Mitgestalten. Eine große Geburtstagstorte wurde von der Bäckerei Heberer spendiert. Aus der Idee, die 2006 erstmalig im Reithaus mit etwa 250 Gästen umgesetzt wurde, sei inzwischen eine schöne Tradition entstanden. Wegen wachsender Besucherzahlen musste zweimal der Veranstaltungsort gewechselt werden. Seit 2012 habe man in der Weimarhalle einen ausreichend großen Ort und in der weimar GmbH einen wichtigen Partner. Vor dem Saal präsentierten Institutionen, Initiativen und Vereine ihre Arbeit für den interkulturellen und gesellschaftlichen Dialog wie die Caritas, der Interreligiöse Dialog Weimar, die Kulturbrücke Palästina, das Bündnis Sozialtransfer und die EJBW.