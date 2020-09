Mit Pandemie-Plänen und Umzugskisten

Das Studierendenwerk hat am 25. September seinen neuen Campus-Kindergarten in der Bauhausstraße 9b offiziell eingeweiht.

Weimar. Unter erschwerten Bedingungen hat der Kindergarten aus dem Weimarer Merketal den Wechsel in den Neubau auf dem Campus der Bauhaus-Uni gemeistert

Mit dem Campus-Kindergarten wurde am Freitag binnen nicht einmal eines Jahres die dritte neu gebaute beziehungsweise komplett sanierte Kindereinrichtung in Weimar ihrer Bestimmung übergeben. Im November 2019 war im Norden der Stadt der erste Nachwende-Betriebskindergarten Gipfelstürmer eingeweiht worden, am 2. Juni dann konnte auch endlich die sanierte und mit einem Anbau versehene Villa Lustig den Betrieb aufnehmen.