Mitten in Weimar ein Rad im entmenschlichten System

Aus Anlass der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren haben die Stadt Weimar und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN/BdA) bereits am Sonntag der Millionen Opfer des NS-Regimes gedacht. In Anwesenheit von knapp 50 Bürgern, darunter Stadträte, Oberbürgermeister a. D. Volkhardt Germer, Superintendent Henrich Herbst und Vertreter des Bürgerbündnisses gegen Rechtsextremismus legte Oberbürgermeister Peter Kleine ein Blumengebinde der Stadt nieder.

Am Denkmal „Zermahlene Geschichte“ im Marstall erinnerte das Stadtoberhaupt daran, dass der historische Ort mitten in Weimar mit der Zentrale der geheimen Staatspolizei (Gestapo) ein Rad im menschenverachtenden System der Nationalsozialisten war. Das Wort Leid könne gar nicht die Gräuel erfassen, „die ja von Menschen verübt wurden“, betonte Peter Kleine. Das führe zu der Frage, wie eine solche Entmenschlichung möglich wurde. Und diese sei von ungebrochener Aktualität. Selbst 75 Jahre Frieden in Europa konnten nicht verhindern, dass der Nationalismus wieder wachse und es Versuche gebe, Geschichte zu relativieren. „Dazu dürfen wir nicht schweigen“, sagte der Oberbürgermeister. „Tote und Überlebende haben den Anspruch auf dieses Gedenken.“

Der Marstall am Kegelplatz war die „Gestapo-Leitstelle“ im NS-Gau Thüringen. Von 1936 bis 1945 operierte von hier aus die Geheime Staatspolizei. 1935 wurde das hier untergebrachten Justizministerium aufgelöst und die Gestapo einquartiert. 1938 wurde im Innenhof eine Verwaltungsbaracke errichtet. Die ehemalige Wagenremise im Hof wurde zum Gestapo-Gefängnis, die Reithalle später zum Sammellager für die Transporte in die Vernichtungslager. Im April 1945 verfügte der letzte Leitstellenchef den Mord an den letzten 149 Häftlingen. Sie wurden im Webicht erschossen und verscharrt.

Beim Umbau des Komplexes zum Hauptstaatsarchiv 1997 wurden die Gestapo-Baracke und die Wagenremise geschreddert, Holz und Gestein aber aufbewahrt. Als Kunstprojekt „Zermahlene Geschichte“ erinnern sie als Oberfläche im Hof an die Umrisse der einstigen Gebäude und ihre Vergangenheit.

Am Internationaler Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus findet heute, Montag, 27. Januar 2020, 14.30 Uhr, in der Gedenkstätte Buchenwald auf dem ehemaligen Appellplatz des Konzentrationslagers eine Kranzniederlegung mit Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung, Vertretern der Thüringer Landesregierung, des Thüringer Landtags und der Stadt am Denkmal für alle Opfer des Konzentrationslagers Buchenwald statt.