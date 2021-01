Müllfahrzeug kippt in Kranichfeld auf glatter Straße um

Kranichfeld. Ihr Pflichtbewusstsein im Dienst ist zwei Müllwerkern der Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar zum Verhängnis geworden. Auf eisglatter Fahrbahn kippten sie am Mittwoch auf der Kranichfelder Jakobshöhe mit ihrem Müllfahrzeug um. Die Männer überstanden den Unfall zum Glück unverletzt. Der Lkw musste hingegen vom Technischen Hilfswerk geborgen werden.

Die Mitarbeiter des Entsorgers hatten vor der Entscheidung gestanden, die abgelegenen Wohngrundstücke auf der Anhöhe zum Oberschloss nicht anzufahren und die Mülltonnen ungeleert stehen zu lassen oder aber im Sinne der Anlieger das Wagnis einzugehen. Sie entschieden sich für Letzteres.

Eisschicht bringt außer Kontrolle

Bei der Fahrt bergab geriet der kleinste Sammler im Fuhrpark der EGW jedoch außer Kontrolle. Auf der Eisschicht, die die abschüssige Straße überzog, habe der allradgetriebene 3,5-Tonner auf keinerlei Bremsversuche mehr reagiert. Der erfahrene Mann am Steuer habe noch versucht, zur Böschung hin etwas Griff unter die Räder zu bekommen – allerdings vergeblich: Der Wagen kippte auf die Seite und wurde dabei erheblich beschädigt. Um das Fahrzeug zu bergen, musste das Unternehmen das Technische Hilfswerk anfordern. Unter anderem mit einem Luftkissen gelang es den THW-Kräften, den Sammler aufzurichten. Danach musste er abgeschleppt werden.

Appell an die Vernunft von Anwohnern

„Seit 2012 bin ich hier im Dienst. Einen Unfall solchen Ausmaßes, der winterlichen Straßenverhältnissen geschuldet war, gab es in dieser Zeit bei uns noch nicht“, sagte der Geschäftsführer der Entsorgungsgesellschaft, Reinhard Schuchort. Zur Risikobereitschaft habe aus Schuchorts Sicht wohl auch der Umstand beigetragen, dass die Entsorgungsgesellschaft von Anwohnern oftmals heftig kritisiert werde, wenn wegen nicht geräumter Straßen Mülltonnen einige Tage länger voll bleiben. „Ich appelliere an die Vernunft der Anwohner von Straßen ohne Winterdienst, ausgefallene Entleerungen zu akzeptieren. Die Entscheidung treffen die Müllwerker nicht aus Spaß an der Freude, sondern allein wegen der vor Ort bestehenden Gefahrenlage“, betonte der Geschäftsführer.

Der nicht abgefahrene Müll werde bei der nächsten regulären Tour – überlicherweise im Zwei-Wochen-Turnus -- mitgenommen und könne so lange in Säcken verpackt zur Mülltonne dazugestellt werden.