Mülltonnen in Weimar angezündet – Erneut Schmierereien im Stadtgebiet – Bus streift Auto

Weimar. In der Weimarer Innenstadt haben erneut Unbekannte ihr Unwesen, mehr als ein Dutzend Schmierereien verzeichnet die Polizei. Zudem wurden Mülltonnen in Brand gesetzt. Das sind die Meldungen der Polizei.

Einen lauten Knall hörte in der Nacht zum Dienstag ein Anwohner Am Herrenrödchen in Weimar-Nord. Laut Polizei schaute er daraufhin gegen 1.50 Uhr nach und entdeckte, dass in einem umzäunten Stellplatz zwei Mülltonnen von Unbekannten in Brand gesetzt worden waren. Die Berufsfeuerwehr rückte an.

Zwei der Tonnen wurden vollständig zerstört, auch die Umzäunung des Stellplatzes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

Wieder Schmierereien

Erneut trieb ein Unbekannter in Weimar sein Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, in der Jakobstraße, Kaufstraße, Graben und Herderplatz, an insgesamt 13 Hauswänden, Verteiler- und Briefkästen, diverse Schriftzüge mittels türkiser, blauer, silberner sowie schwarzer Farbe gesprüht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Bus streift Auto

Beim Abbiegen hat ein Linienbus in Hohenfelden ein Auto touchiert. Nach Angaben der Polizei kam es am Montag gegen 12 Uhr zu dem Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

