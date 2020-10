Das Bauhaus-Museum Weimar wechselt in den Modus der Winteröffnungszeiten.

Museen wechseln in Winterschlaf

In den Einrichtungen der Klassik Stiftung Weimar gelten von Sonntag, 25. Oktober, an wieder die Winteröffnungszeiten. Die Museen mit Winterschließung werden bis einschließlich 27. März 2021 geschlossen bleiben. Dazu zählen die Rebecca-Horn-Installation „Konzert für Buchenwald“ im E-Werk (historisches Straßenbahndepot), das Römische Haus, die Parkhöhle im Park an der Ilm, Schloss Belvedere, Schloss Tiefurt, Schloss Kochberg und das Wielandgut Oßmannstedt. Das Schiller-Museum Bauerbach ist vom 1. November bis einschließlich 28. Februar 2021 geschlossen. Das Bauhaus-Museum Weimar hat ab November dienstags wieder einen regulären Schließtag und ist von Mittwoch bis Montag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das Goethe-Nationalmuseum und Schillers Wohnhaus öffnen im Winterhalbjahr Dienstag bis Sonntag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr ihre Pforten. Das Museum Neues Weimar bleibt Mittwoch bis Montag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.

Alle Öffnungszeiten auf

www.klassik-stiftung.de