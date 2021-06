Musikalischer Gast aus Bad Kissingen

Weimar. Der Bad Kissinger Stadtkantor Burkhard Ascherl gastiert am Sonntag beim Weimarer Orgelsommer.

Mit Burkhard Ascherl geht der Weimarer Orgelsommer am Sonntag, 20. Juni, in der Herderkirche in die nächste Runde. Ascherl, der in Würzburg studierte, ist seit 1993 Stadtkantor in Bad Kissingen und künstlerischer Leiter des Kissinger Orgelzyklus. Er spielt Werke von Camillo Schumann, César Franck, Louis Vierne sowie eigene Improvisationen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten zu 8 Euro gibt es an der Abendkasse.