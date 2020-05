Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalischer Gottesdienst

Auf einen musikalischen Gottesdienst im Gemeindezentrum „Paul Schneider“ am Wochenende hat die evangelische Kirchengemeinde Weimar hingewiesen. Es musizieren Hans Christian Martin an der Orgel und Annegret Jagusch, Barockvioline. Es erklingen am Sonntag in Weimar-West Stücke von Johann Sebastian Bach und unter anderem Arcangelo Corelli. Die Texte liest Pfarrerin Karin Krapp.

Die Gemeinde hat darum gebeten, die aktuellen Hygienevorschriften zu beachten.

Sonntag, 24. Mai, 17 Uhr; Moskauer Straße 1a