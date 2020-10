Musikgymnasium: Infotag mit Probeunterricht

Weimar. Aufgrund der Corona-Pandemie gilt für alle Veranstaltungen am Musikgymnasium: Zutritt kann nur nach Anmeldung gewährt werden.

Der Tag der offenen Tür am Musikgymnasium Schloss Belvedere findet zwar erst am Samstag, 21. November, statt, doch für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich (post@musikgymnasium-belvedere.de). Angeboten wird Konsultationsunterricht auf dem Instrument. Schulleiter und künstlerischer Leiter, Lehrkräfte, Schüler- und Schulelternvertretung stehen Rede und Antwort. Außerdem werden Präsentationen vorbereitet und Einblick in Schulprojekte gegeben.

Alle Infos zum Besuch am Musikgymnasium unter Corona-Bedingungen: www.musikgymnasium-belvedere.de/veranstaltungen.html