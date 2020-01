Die Musikschule „Johann Nepomuk Hummel" startet mit einem Lehrerkonzert in das Schuljahr 2020.

Weimar. Die Musiklehrer eröffnen den Konzertreigen 2020 an der Musikschule Johann Nepomuk Hummel.

Musiklehrer geben Konzert

Das Schuljahr 2020 in der Weimarer Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ wird am Sonnabend, 18. Januar, um 16 Uhr mit dem traditionellen Lehrerkonzert eröffnet. Zum Programm gehört Kammermusik unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saens und Astor Piazolla. Im Anschluss an das Konzert findet ein kleiner Empfang im Foyer der Musikschule statt. Das Publikum ist herzlich eingeladen.