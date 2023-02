Eine Gartenlaube in Weimar brannte am Dienstag ab. (Symbolbild)

Nach Kaminfeuer: Mann sieht zu wie in Weimar seine Gartenlaube abbrennt

Weimar. Eine Gartenlaube in Weimar stand am Dienstag in Flammen. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden im Einsatz.

Am Dienstag kam es in Weimar zu einem verheerenden Brand. Laut Polizeiangaben hatte der Besitzer die Laube zuvor mit einem Kamin beheizt. Der 31-jährige verließ für mehrere Stunden die Laube. Als er wieder zurück kam, stand das Haus bereits in Flammen.

Die Feuerwehr war über mehrere Stunden im Einsatz. Andere Gebäude wurden vom Feuer nicht beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand ist bislang nicht klar.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.