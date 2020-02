Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachfolgerin im Muschelamt

Die Erlebnisregion am Stausee Hohenfelden bekommt eine neue Repräsentantin: Am Samstag, 29. Februar, übernimmt Lena Oschmann das Zepter als Muschelprinzessin und ist damit die dritte junge Frau in diesem Ehrenamt. Die 23-jährige Klettbacherin lebt in Erfurt, studiert Soziale Arbeit in Jena und wird zur Krönung gemeinsam mit ihrer Vorgängerin Caroline Hüll aus Kranichfeld im Motorboot von Stausee-Fischer Uwe Müller zum Steg der „Hanslbar“ am Südüfer des Sees gebracht. Dort wird sie durch die Bürgermeister von Kranichfeld und Hohenfelden mit Seewasser getauft. Ein Jahr lang soll sie die Erlebnisregion bei offiziellen Anlässen vertreten und für ihre Heimat werben.