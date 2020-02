Bad Berka. Bad Berkaer Bürgermeister sieht sich durch Sturmschäden am Schlossberg in der Stilllegung des dortigen Erlebnisweges bestätigt.

Nachträglich froh über die Entscheidung

Das stürmische Wetter der vergangenen Tage hat auch am Schlossberg am Rande von Bad Berka deutliche Spuren hinterlassen: „Im Nachhinein bin ich froh über die Entscheidung, den Erlebnisweg stillzulegen“, sagte Bürgermeister Michael Jahn (CDU) angesichts mehrerer umgestürzter Bäume auf dem Areal. Das Stadtoberhaupt hatte sich im Spätherbst mit dem Forstamt Bad Berka geeinigt, die Beschilderung des Lehrpfades „Riesen, Ritter, Mythen“ entfernen zu lassen. An einer Ersatzlösung wird noch gearbeitet.