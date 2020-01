Im Vorjahr stach Rittersdorfs Vereinsgemeinschaft noch mit der „Rittanic“ in See.

Rittersdorf. Besonders kulturvoll – so will es das Motto – feiert Rittersdorf in diesem Jahr Karneval.

Närrische Spurensucher auf dem Berg

„Der Kultur auf der Spur“ ist Rittersdorfs närrische Vereinsgemeinschaft. Unter diesem Motto beginnt am Samstag, 1. Februar, um 20.11 Uhr die erste Abendveranstaltung des diesjährigen höchstgelegenen Karnevals im Weimarer Land.

„Kultur ist das ganze Leben – von der Ess- und der Wohnkultur über die Kultur des Umgangs miteinander und des Regierens bis hin zur eigentlichen Kunst“, sagt Bürgermeister Johannes Rokosch und weiß, dass das Motto für die vielfältigsten Themen und Wendungen innerhalb des Programmes gut sein wird. Rund zweieinhalb Stunden darf das Publikum im Vereinshaus dem Schauspiel zusehen und zuhören. Danach legt DJ Markus Tanzmusik auf.

Einmal mehr sind in die Darbietungen wieder sämtliche Generationen des Dorfes eingebunden – von kleinen Kindern bis zu Senioren. Was den Nachwuchs betrifft, können Rittersdorfs Programm-Macher aus dem Vollen schöpfen. Unter den 270 Einwohnern der Gemeinde finden sich derzeit immerhin 28 im Kindergarten-Alter, merkt der Bürgermeister an.

Natürlich kommen die Jüngsten, was den Karneval betriff, auch zu ihrem ureigenen Recht. Am Sonntag, 2. Februar, sind die Sprösslinge ab 15 Uhr beim Rittersdorfer Kinderfasching willkommen. Bei der Prämierung der Kostüme setzt die Vereinsgemeinschaft übrigens nicht auf den individuellen Geschmack einer Jury. Um allen jungen Gästen gleiche Chancen einzuräumen, wird das Kostüm des Tages anhand der Nummern auf den Eintrittskarten ausgelost. „Das haben wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal so gemacht, und es hat sich bewährt. Denn eigentlich trägt ja jedes Kind das schönste Kostüm“, so Rokosch.

Die zweite und letzte Abendveranstaltung der Rittersdorfer Saison wartet am Samstag nächster Woche. Sowohl für den 1. als auch für den 8. Februar sind noch ein paar Restkarten zu haben.