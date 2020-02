Schunkelrunde im Legefelder Vereinshaus. Das Seniorencafé zeigte sich am Dienstag närrisch.

Legefeld. Nach den Kindern am Montag feierten am Faschingsdienstag die Senioren im Bürgerhaus.

Närrisches Seniorencafé in Legefeld

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrisches Seniorencafé in Legefeld

Pfannkuchen zum Kaffee durften nicht fehlen, als sich am Faschingsdienstag das Legefelder Senioren-Café zu seiner närrischen Runde öffnete. Diesmal aber gab es auch zum karnevalistischen Anlass auch andere passende Getränke. „Wir wollen Singen, Schunkeln und auch Lachen – das wird uns große Freude machen“, hatte Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel mit der Einladung versprochen und hielt Wort. Mit einem kleinen närrischen Gefolge vom Ortsteilrat, dem Verein Legefeld aktiv und der Selbsthilfegruppe Lulk plus mischte sie sich unters närrische Seniorenvolk. Bereits am Montag hatte Legefelds Nachwuchs im Vereinshaus Kinderfasching gefeiert.