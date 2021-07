Namen sind nicht Schall und Rauch

Pfarrer Sebastian Kircheis reflektiert über die Bedeutung des Namens.

Wir tragen ihn ein ganzes Leben. Aussehen, Haarfarbe, Größe, Gewicht, vieles ändert sich im Laufe des Lebens, – unser Name nicht. Er kennzeichnet uns. In jedem Formular, das ich ausfülle, wird er als erstes abgefragt. Er ist das sprachliche Zeichen für die Einzigartigkeit, die Identität meiner Person. Werde ich mit dem falschen Namen angesprochen, fühle ich mich verkannt, nicht ernstgenommen. Nennt mich jemand beim Namen, dann weiß ich: Ich bin gemeint, es geht jetzt wirklich um mich. „So spricht Gott: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen…“ (Jesaja 43,1).

Bei Gott bin ich kein Nobody, keine Nummer. Ich bin ihm bekannt, es geht ihm um mich. Den stärksten Ausdruck findet diese Tatsache durch die Taufe: Da wird mein Name mit dem Namen Gottes verbunden. Und wenn mein Name einmal von allen Menschen vergessen sein wird, wenn nichts mehr auf der Erde an mich erinnert: Meine Identität, mein Wesen, meine Einzigartigkeit geht nicht verloren. Dafür steht er ein seit meiner Taufe mit seinem guten Namen.

Viele Menschen versuchen, sich durch besondere Leistungen einen Namen zu machen. Nur wenigen gelingt es dauerhaft. Bei Gott hat mein Name ewigen Bestand. Wer über die Taufe eines Kindes nachdenkt oder gar über die eigene, darf das wissen: Mein Name bekommt Ewigkeitswert.

Jesus selbst spielt offenbar darauf an, dass unsere Identität bei Gott dauerhaft Bestand hat, denn er sagt zu denen, die in seinem Namen unterwegs sind: „Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.“ (Lukas 10.20) Das ist das Gegenteil von „Schall und Rauch“. Mehr geht nicht, als so „beim Namen gerufen“ zu sein.

Sebastian Kircheis ist Pfarrer an der Stadtkirche St. Peter und Paul Weimar.