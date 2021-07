Neue Ausstellung startet Samstag in Oettern

Oettern. Die Hobby-Künstler Martina Latka und Rainer W. Pagel setzen mit einer Sommer-Schau ihr gemeinsames Projekt fort.

„Des lieben Sommers Licht und Pracht“ ist der Titel einer Ausstellung, die am Samstag, 10. Juli, in Oettern beginnt. Die Künstler Martina Latka (im Hauptberuf Ärztin in Weimar) und Rainer W. Pagel (Architekt im Ruhestand aus Oettern) setzen damit eine Reihe fort, die schon im Winter und Frühjahr guten Anklang gefunden hatte.

Sie präsentieren ihre Landschaftsmalereien: Rund die Hälfte der 50 Bilder hängt im ehemaligen Ziegenstall gegenüber von Pagels Wohnhaus (Im Dorfe 22), die anderen werden rund um den Stall im Freien angebracht. Geordnet sind sie nach thematischen Zusammenhängen. Bis einschließlich 24. Juli wird die Ausstellung jeweils samstags von 11 bis 17 Uhr und dienstags von 15 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen sein.