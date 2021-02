Neue Corona-Fälle im Weimarer Land

Wie das Landratsamt in Apolda am Sonntagvormittag mitteilte, sind im Weimarer Land vier Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der so genannten Aktivkranken gab das Landratsamt mit 240 an. Davon sind 123 Personen männlich und 117 Personen weiblich.

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten in stationärer Behandlung liegt bei 4 Personen. Seit Beginn der Pandemie sind 40 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung im Weimarer Land verstorben.

7-Tage-Inzidenzwert im Weimarer Land bei 118,1

Da in der letzten Woche 97 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden sind, beträgt der 7-Tage-Inzidenzwert auf Basis der Datenlage vom Samstag 118,1. Dieser war durch überdurchschnittlich viele neue Corona-Fälle am Freitag und Samstag zunächst wieder gestiegen.

Die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne beträgt aktuell 315 Personen. Zusätzliche 61 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung. Die Zahl aller Infektionsfälle mit dem Coronavirus im Weimarer Land seit Beginn der Pandemie beträgt 2174. Hiervon gelten 1894 Personen laut Landratsamt mittlerweile als genesen.