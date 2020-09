Im Weimarer Land wurde am Freitag per Test die Infektionen eines Mannes bestätigt. Das Symbolfoto zeigt die übliche Form des Abstrichs.

Weimar. Der Mann aus dem Weimarer Land kam am Freitag umgehend zur Behandlung in ein Klinikum

Im Weimarer Land ist Freitag eine neue Corona-Infektion per Test bestätigt worden. Laut Landratsamt musste der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Damit befinden sich 3 Landkreis-Bewohner in stationärer Behandlung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog