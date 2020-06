In Weimar gibt es seit Mittwoch einen weiteren per Test bestätigten Corona-Fall. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten auf bisher insgesamt 69.

Neue Corona-Infektion in Weimar bestätigt

Unabhängig von den 14 Verdachtsfällen in einem Kindergarten in Weimar-West (unsere Zeitung berichtete) gibt es in Weimar eine neue bestätigte Corona-Infektion. Sie wurde laut Rathaus am Mittwoch festgestellt. Die Kontaktpersonen konnten ermittelt werden. Allerdings sei der Infektionsweg noch unklar.

Beim Fall des Kindergartens ist leichtes Aufatmen möglich: Bis zum Redaktionsschluss unserer Zeitung lagen die Ergebnisse zu 13 der 14 am Montag veranlassten Tests vor. Alle waren negativ ausgefallen. Die 13 Kinder und eine Erzieherin waren wegen Erkältungssymptomen nach Hause geschickt und abgestrichen worden.

Seit Beginn der Pandemie gibt es somit 69 durch Tests bestätigte Fälle in Weimar. Die Zahl der Genesenen ist mit 68 im Vergleich zum Vortrag am Mittwoch gleich geblieben. Zurzeit befinden sich 30 Weimarer in Quarantäne (-1), 1667 (+15) konnten nach Angaben der Stadt im Verlauf der Pandemie daraus entlassen werden.