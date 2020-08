In Weimar gab es am Donnerstag und Freitag jeweils einen neuen per Test bestätigten Corona-Fall. Im Weimarer Land sind die Zahlen stabil geblieben.

Weimar. In Weimar und im Weimarer Land sind aktuell acht Menschen per Test bestätigt an Corona erkrankt.

Neue Infektionen in einer Familie

In Weimar hat es sowohl am Donnerstag als auch am Freitag jeweils eine neue per Test bestätigte Corona-Infektion gegeben. Im selben Zeitraum sind laut Stadt zwei Erkrankte wieder genesen. Sie ging damit Stand Freitag 12 Uhr von zwei aktuell infizierten Weimarern aus. Die beiden neu Erkrankten gehören zu einem familiären Umfeld. Die Kontaktpersonen werden noch ermittelt.

Im Weimarer Land sind keine neuen bestätigten Corona-Fälle gemeldet worden. Damit bleibt es mit Stand Freitag 14 Uhr aktuell bei sechs Menschen, die aktiv erkrankt sind. Einer von ihnen wird nach wie vor stationär behandelt.