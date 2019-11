Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Perspektiven für Spielberg in Weimar-Nord

Ein Laptop samt Drucker für das eigene Büro, mehr Bänke für Senioren sowie Investitionen in den Spielberg will der Ortsteilrat von Weimar-Nord als nächstes aus dem Ortsteilfonds finanzieren. Er hat darüber jährlich für Anschaffungen rund 10.500 Euro zur Verfügung. Über die bereits gekaufte Doppelschaukel für das Areal im Norden des Viertels, die spätestens im Frühjahr von der Stadt installiert wird, stellen sich die Mitglieder um den amtierenden Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich eine Tischtennis-Platte und einen Air-Walker für den Spielberg vor, ferner soll das Mini-Amphitheater mit Kulturangeboten bespielt werden. Dazu sei eine Kooperation mit dem Stellwerk oder dem Theaterclub des DNT sinnvoll. Geplant ist außerdem, eventuell dort das alljährliche Ortsteilfest 2020 oder 2021 wieder zu beleben, dessen letzte Auflage 1980 begangen worden war.

Weg nach West steht oben auf der Liste

Darüber hinaus hat sich der Ortsteilrat auf eine Prioritätenliste mit den Vorhaben geeinigt, die er von der Stadt einfordert. Oben an steht der Weg nach Weimar-West, zu dem die Stadt wegen der notwendigen Entwässerung derzeit das Gespräch mit der Deutschen Bahn suche, die bisher aber nicht reagiert habe. Das wertete der Ortsteilrat als Arroganz, weil die Bahn die Stadt ignoriere und vermutlich ermüden wolle.

Gedenkort braucht zunächst Gesamtkonzept

Beim Thema Gedenkort ordnet der Ortsteilrat seinen Wunsch nach baldigen sichtbaren Schritten der Tatsache unter, dass noch kein Konzept für das gesamte Areal vorliegt. Zumindest hatte die Verwaltung zugesagt, dem „jämmerlich verwilderten Zustand“ des Bereichs an der abgebrannten Viehauktionshalle rasch zu beenden. Weitere Forderungen sind – in dieser Reihenfolge – die Schaffung eines Bürgerzentrums, ein Gemeinschaftsgarten sowie zusätzliche Müll- und Hundekot-Eimer an den Bushaltestellen wie in der Lützendorfer Straße. Zum Verbindungsweg in Richtung Lützendorfer Gut, wo der Ortsteilrat eine Brücke zwischen den bestehenden Wegen bevorzugt, soll es einen Vor-Ort-Termin mit der zuständigen Bau-Beigeordneten Claudia Kolb und dem Stadtarchitekten Bernward Fechtel geben.