Neuer Anlauf für Lösung des Wohlsborner Plattenweg-Problems

Ein altes Streitthema steht auf der Tagesordnung, wenn am Mittwoch, 11. Dezember, der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg zu seiner letzten Sitzung des Jahres zusammenkommt: Es geht um eine Einschränkung des öffentlichen Verkehrs auf dem Plattenweg zwischen Großobringen und Wohlsborn. In seiner September-Sitzung hatte der Stadtrat den Antrag von Bürgermeister Thomas Heß, den Weg für den öffentlichen Verkehr zu sperren und nur noch für Landwirtschaft, Radfahrer sowie bei Bedarf Linienbusse freizugeben, in den Bauausschuss verwiesen. Nun liegt eine neue Variante zum Beschluss vor. Sitzungsort ist diesmal der Saal der Gaststätte „Zu den Kastanien“, los geht es 19 Uhr.

Das Ärgernis fing im Spätsommer 2018 an, als Straßenbauarbeiten in Altschöndorf begannen und Ortskundige den Plattenweg als Abkürzung nutzten. Er endet im Wohlsborner Neubaugebiet, und als dortige Anwohner sich über Lärm beschwerten, stellte sich heraus, dass es für die dortige Beschilderung als verkehrsberuhigte Zone (sogenannte „Spielstraße“) nie eine rechtliche Grundlage aus der Unteren Verkehrsbehörde des Landratsamtes gegeben hatte. Der damals noch zuständige Wohlsborner Gemeinderat beschloss daraufhin die Sperrung des Weges für den Durchfahrtsverkehr, der in Großobringen lehnte die entsprechende Vorlage allerdings ab. Nun folgt also ein neuer Anlauf zur Lösung des Dilemmas.

In weiteren Tagesordnungspunkten geht es um Layout und Grundsätze für das Amtsblatt, die Baumschutzsatzung der Landgemeinde sowie den Bebauungsplan für eine Photovoltaik-Anlage bei Buttelstedt.