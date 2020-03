Das Baugeschehen versiegt in Weimar in Corona-Zeiten nicht. Insbesondere sollen begonnene Baustellen geordnet beendet werden.

Neuer Filter fürs Lottewasser

Weimar. Die Stadtverwaltung habe Prioritäten verschoben, ihr alltägliches Geschäft deshalb aber nicht eingestellt, sagt Weimars OB. „Auch mit der Fortführung des Baugeschehens wollen wir zeigen, dass das Leben in Weimar weitergeht“, so Peter Kleine am Dienstag.•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Wenngleich nicht absehbar ist, wann – oder ob überhaupt—das Schwanseebad in diesem Jahr öffnen kann, soll ein Vorhaben dort in dieser Woche vonstatten gehen: Mit Hilfe einer Schweizer Firma erhält das einstige Vorwärmbecken, das seit der Sanierung nicht mehr für den Badebetrieb genutzt und mit Bachwasser aus der Lotte befüllt wird, einen neuartigen Filter. Diese Pilotanlage soll dafür sorgen, dass das Wasser im flachen Becken künftig weniger abgestanden riecht. Wichtig, so betonte auch Bau-Beigeordnete Claudia Kolb, sei es zudem, begonnene Maßnahmen geordnet beenden zu können. Das hänge auch von der aktuellen Situation in den beschäftigten Firmen ab. In Schöndorfs Dorfstraße etwa sei es bislang realistisch, den avisierten Bauabschluss Ende Mai oder Anfang Juni einzuhalten. Auch die Treppenanlage zum Taubacher Kirchplatz hin könne kurzfristig fertig werden. Die Wegesanierung auf dem Friedhof soll nach Ostern beginnen, im Mai die Arbeit an den Außenanlagen des ehemaligen Sophiengymnasiums. Nicht zuletzt sei vom Investor für April der Erschließungsbeginn am alten Schlachthof angekündigt.