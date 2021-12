Eine Bowlingkugel und Malerutensilien symbolisieren die ersten durch den Margarethe-Geibel-Fonds finanzierten Aktionen. Übergeben haben diese Anja Pfotenhauer-Wolleschensky (oben links) und Katrin Katzung (rechts) an Carmen Hanft (links) und Ilona-Helena Eisner vom Frauenzentrum Weimar.

Neuer Fonds bei der Bürgerstiftung hilft Weimarern in Not

Weimar. Nachfahrern der Weimarer Künstlerin Margarethe Geibel ermöglichen die beiden ersten konkreten Projekte für das Frauenzentrum.

Mit zwei konkreten Projekten ist am Montag der Margarethe-Geibel-Fonds der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Er wurde bei der Bürgerstiftung Weimar eingerichtet, um Frauen, Alleinerziehenden und Familien, aber auch Künstlerinnen in Not zu helfen.

Der Fonds ist nach der Weimarer Künstlerin Margarethe Geibel (1876–1955) benannt und wurde mit einer privaten Großspende ihrer Nachfahren, der Familie Schmeißner-Lösch aus Nürnberg, errichtet. Sie stifteten dafür 20.000 Euro, weitere Zustiftungen durch Dritte sind willkommen.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Künstlerin Margarethe Geibel studierte bei Otto Rasch an der Weimarer Mal- und Zeichenschule. Ihr Werk umfasst insbesondere Farbholzschnitte mit Weimarer Motiven, so Innenansichten des Goethe-Wohnhauses. Der Geibel-Fonds helfe laut Bürgerstiftung schnell und unbürokratisch. Über die Anträge entscheide eine Gruppe sachkundiger Frauen und Männern.

Zum Auftakt brachten Katrin Katzung als Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung und Mitarbeiterin Anja Pfotenhauer-Wolleschensky eine Bowlingkugel und Malerutensilien mit ins Frauenzentrum, wo sie von Carmen Hanft und Ilona-Helena Eisner begrüßt wurden. Einerseits werden dort drei Räume mithilfe Ehrenamtlicher frisch gestrichen. Dafür übernimmt der Fonds die Kosten für Farbe und Aufwandsentschädigungen für die Helfer.

Andererseits kann die im Frauenzentrum beheimatete Selbsthilfegruppe für behinderte und nichtbehinderte Frauen nun zusammen in der Freizeit sportlich werden. Sie wünschten sich schon lange gemeinsame Bowlingnachmittage. Dies werde nun über den Fonds in Form von Gutscheinen für das Bowlingcenter Weimar realisiert.

Der Fonds für Einzelpersonen, Familien und Projekte fördert hauptsächlich Kinderbetreuungskosten während Veranstaltungen/Terminen, den Kauf von Hausrat und Hilfsdienste in existenziellen Notlagen nach Trennung/Scheidung (Fahrdienste, Transporte), ferner bei Bedürftigkeit Teilnehmergebühren für Kultur-, Kunst- oder Ferienangebote. Unterstützt werden ferner Projekte in Einrichtungen der Frauen- und Familienförderung oder solche von Künstlerinnen, wenn sie an der Mal- und Zeichenschule angedockt sind. Darüber hinaus ist die Übernahme von Projektkosten möglich.

Zur Antragstellung berät Anja Pfotenhauer-Wolleschensky unter Telefon: 03643/815600 oder pfotenhauer@buergerstiftung-weimar.de.