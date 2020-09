Neues Gastro-Konzept scheint krisensicherer

Die Kanadierin Tanya Harding eröffnet an Weimars Wielandplatz ihr neues "Maple Bistro".

Mit dem Ruf des Wielandplatzes steht es derzeit nicht zum Besten. Tanya Harding könnte daran durchaus etwas ändern. Dank der Kanadierin bekommt Weimars Gastronomielandschaft hier einen neuen Zungenschlag. Am Tor zur Amalienstraße eröffnet sie am Montag, 28. September, ihr „Maple Bistro“. Montags bis freitags sind dort von 11 bis 18 Uhr Bagels, Quiches, Tartes, Kuchen, Waffeln, Salate, Eis, verschiedene Kaffee-Kreationen, weitere Getränke und jeweils eine heiße Tagessuppe zum Mittag zu haben – all das als Patchwork aus meist regionalen Produkten, kanadischen Rezepten und Geschmacksnuancen aus aller Welt.