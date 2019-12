Weimar. Ein neues Spielgerät für die Jüngsten konnte am Donnerstag im Katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Weimar eingeweiht werden.

Neues Spielgerät für die Jüngsten zum Klettern und Rutschen

Kaum war das neue Spielgerät durch Pfarrer Timo Gothe eingeweiht, nahmen die Kinder es auch schon in Besitz. Auf dem weiträumigen Außengelände des Katholischen Kindergartens St. Elisabeth Weimar haben nun auch die Jüngsten ein Spielgerät, das auf ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten zugeschnitten ist. „Vor allem die kleinen Kinder in unserem Haus, aber auch die Eltern und Fachkräfte haben sehnsüchtig auf das Gerät gewartet. Endlich haben auch Kinder unter drei Jahren die Möglichkeit, spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten an einem herausfordernden Spielgerät zu erweitern“, betont Stefan Kitsche, Leiter der Kindergartens. Entwickelt wurde die aus Holz bestehende Kletter-, Krabbel und Rutschstrecke von dem Weimarer Spielgerätedesigner Michael Hecker, Firma Formspieldesign. Gebaut wurde es von Christian Werner, Kreativer Spielplatzbau.

Auf 6500 Euro belaufen sich die Investitionskosten nach Angaben von Stefan Kitsche. Diese werden je zur Hälfte getragen von der Katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu und vom Träger des Kindergartens St. Elisabeth, der St. Martin gGmbH aus Kefferhausen im Eichsfeld. Die Firmen Formspieldesign und Kreativer Spielplatzbau haben ihre künstlerische Handschrift in Weimar bereits vielerorts beim Spielplatzbau eingebracht, so unter anderem in der Kita Theodor Billroth, beim SOS Familienzentrum, am Amselweg, an der Paul Klee-Straße.