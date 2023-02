Neues VHS-Semester mit Braukurs und zwölf Fremdsprachen

In der Volkshochschule am Weimarer Graben laufen die Vorbereitungen auf das neue Semester auf Hochtouren.

Weimar. Die Volkshochschule Weimar startet am 20. Februar in ihr neues Semester. Vorab gibt es am Donnerstag den Info-Abend mit Vernissage der neuen Ausstellung.

Endlich wieder offene Kurse ohne Corona-Einschränkungen: Mit Hochdruck und jeder Menge Vorfreude bereitet die Volkshochschule (VHS) Weimar ihr Frühjahrssemester 2023 vor. Am 20. Februar startet der Betrieb im gewohnten Umfang. Die digitalen oder hybriden Formate, welche die VHS in den Pandemie-Jahren entwickelt hat, gehen nicht verloren. Sie haben viel Anklang bei den Nutzern gefunden und sind auch im Frühjahrssemester wieder Teil des Programms.

„Die Teilnehmenden sollen bei vielen Kursen entscheiden können, ob sie diese vor Ort, von zu Hause oder von unterwegs aus besuchen möchten“, unterstreicht Ulrich Dillmann, der Leiter der VHS. Das neue Programmheft liegt seit 26. Januar an den gewohnten öffentlichen Stellen aus. Darin sei genau ausgewiesen, welcher Kurs digital, hybrid oder vor Ort belegt werden könne.

Ein Beispiel ist eine erste Schwerpunktveranstaltung des Semesters: die Podiumsdiskussion „Putins Krieg – Der russische Überfall und seine Folgen“ kann am 27. Februar um 19 Uhr bei freiem Eintritt im Mon Ami sowie als Livestream auf jedem Endgerät mit Internetverbindung verfolgt werden. Journalisten wie Thomas Roth und Katrin Eigendorf sowie Alt-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und weitere Gäste werden darüber diskutieren, welche Wege aus dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine möglich sind.

Neue Auflage fürKlima-Zertifikat-Kurs

Neben solch ernsten Themen soll auch das Schöne im neuen Semester nicht zu kurz kommen. Hier ist die Ausstellung „Wundergärten“ ein erster Vorbote: Die Weimarer Künstlerin Annette Nietzschmann hat sie mit ihren Werken auf den Fluren der VHS gestaltet. Die Vernissage ist gemeinsam mit dem Info-Abend zur Einstimmung auf das Semester-Programm für Donnerstag, 9. Februar, ab 17.30 Uhr im Hauptgebäude (Graben 6) geplant.

Wegen der hohen Nachfrage ist ab 28. März wieder der Zertifikats-Kurs „Klima.fit“ im Programm, wie bisher in Kooperation mit dem WWF und dem Helmholtz-Forschungsverbund. Im Vorfeld bietet die VHS eine kostenlose Online-Veranstaltung mit dem Titel „Der Energiewendecheck“ am 23. Februar an, die sich mit der für die Klimawende notwendigen Infrastruktur beschäftigt.

Die Saatgut-Tauschbörse erlebt nach 2022 am 25. Februar ihre zweite Auflage und bekommt ein größeres Begleitprogramm mit Film und Vortrag. Im Fachbereich Kulturelle Bildung sind ein zweiter Improvisations-Theaterkurs sowie ein Ikebana-Kurs neu hinzugekommen. In der Gesundheitsbildung geht es unter anderem um „Achtsam Abnehmen“, das Basenfasten sowie die traditionell gut besuchten Kräuterspaziergänge im Frühjahr und Sommer. Der Braumeister des Weimarer Felsenkellers stellt zudem in einem Kurs seine Handwerkskunst vor.

Sprachen bleiben ein enorm wichtiger Bestandteil des Kursprogramms: Fast 70 Angebote in zwölf Fremdsprachen vermitteln nicht nur Vokabeln, sondern auch landeskundliches Wissen. Neu im Programm ist Ukrainisch. Integrations-, Berufsbildungs- und Alphabetisierungs-Angebote runden das Portfolio ab.